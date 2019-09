Fotografien mal zwei

In der Reihe "Kunst im Café" finden im Rahmen der Interkulturellen Woche zwei Fotoausstellungen im Café Schoberth in Kulmbach statt. Aktuell ist dies die Exposition des syrischen Neubürgers Abd Almoumn Alksti. Der Natur- und Blumenfreund wurde im März 1972 geboren und lebt seit Februar 2017 in Kulmbach.

Das Fotografieren ist Alkstis Leidenschaft. Beim Betrachten seiner Bilder gewinnt man den Eindruck, dass er seine neue oberfränkische Heimat liebt und die Natur aus einem ganz besonderen Blickwinkel sieht. Anschließend wird am Freitag, 11. Oktober, im Café Schoberth die Fotoausstellung "Deutsches Leben", gesehen von Marvis aus Nigeria, eröffnet. Interessierte sind herzlich willkommen. red