Fotografen präsentieren echte Hingucker

Die Photographische Gesellschaft Bamberg (PhoGeBa) präsentiert ihren Jahresfotowettbewerb 2019 in der Sparkasse am Schönleinsplatz 1. Maximilian Dorsch, Jürgen Burgis und Dr. Harald Metzger waren die Gewinner des Wettbewerbs. Auch vier Teilnehmer der Jugendgruppe des Vereins (JuPho) Lila Behr, Hannes Nürnberger, Nina Heinlein und Tom Schierle beteiligen sich wieder an der Ausstellung. Eine Auswahl der 134 Bilder der 13 Wettbewerbsfotografen können vom 2. März bis 3. April 2020 im Eingangsbereich der Sparkasse bewundert werden. Die Besucher dürfen ihr Lieblingsbild auswählen. Die drei meistgenannten Bilder erhalten einen Publikumspreis. Das Los entscheidet, wer einen Originalabzug seines gewählten Bildes bekommen wird. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Sparkasse besichtigt werden. Das abgebildete Foto "Drei Wiedehopfe" von Maximilian Dorsch wurde vom benachbarten Fotoclub Zeil mit den meisten Punkten bewertet.