Zur Präsentation von digitalen Fotos eignet sich sehr gut ein Fotobuch. In einem Kurs der Volkshochschule können Teilnehmer mit ihren eigenen Fotos, die auf USB-Stick mitzubringen sind, auch mit wenig Erfahrung am Computer ein persönliches Fotobuch erstellen. Der Kurs findet am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 15.30 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Anmeldung ist unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red