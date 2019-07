Bamberg 22.07.2019

Fotoausstellung im Abgeordnetenbüro

Die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (Grüne) zeigt am Samstag, 27. Juli, Fotografien sowie ein Video des Bamberger Künstlers Gerhard Schlötzer in ihrem Abgeordnetenbüro am Markusplatz 6. Bei einem klei...