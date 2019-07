Weil sie ein Foto gemacht hatte, konnte eine Autofahrerin beweisen, wer für die Kratzer an ihrem Auto verantwortlich ist. Sie parkte am Dienstagmorgen auf dem Lidlparkplatz. Als sie zurückkam, stellte sie an ihrer Beifahrertür kleine Kratzer im Lack fest. Weil sie aber zuvor ein Foto gemacht hatte, konnte die Halterin des Wagens, der neben ihr geparkt hatte, von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Anstoßhöhen und die Schäden stimmten überein, heißt es. pol