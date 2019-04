FOSBOS-Schüler befassen sich mit dem Theater der Zukunft

Leicht wurde Gerhard Schmid, Schulleiter der FOSBOS und Gastgeber der Theatertage der Beruflichen Oberschulen, seine Eröffnungsrede nicht gemacht. 160 Schüler tröpfelten in die Aula und begannen, zu nörgeln. Mit dem Ausruf "Wir brauchen Luft" rannten alle auf den Schulhof.

Spätestens da war den Ehrengästen klar, dass sie einer Inszenierung aufgesessen waren. Die von Katrin Lohbeck vom Wissenschafts- und Kulturzentrum der Coburger Hochschule eingeübte Intervention führte die zehn Theatergruppen aus neun Städten in einer beeindruckenden Choreografie zusammen: Die bunte, eingekesselte Masse zeigte, wie vielfältig die Theatergruppen an den Beruflichen Oberschulen in Bayern sind. Marina Krauß, Initiatorin der Theatertage, stellte fest: "Für mich ist das das entscheidende Bild: Die meist älteren Ehrengäste sitzen drinnen im fast leeren Saal. Die Jugend bleibt mit ihrem Temperament und ihren Ideen draußen."

Dass das nicht die Zukunft sein kann, machte Michael Heinrich, Studiendekan der Fakultät Design und Sprecher des Kulturforums der Metropolregion Nürnberg, deutlich. Wenn die Hochkultur sich nicht verstärkt berechtigten Legitimierungsfragen aussetzen wolle, müsse die Jugend ans Theater herangeführt werden, und zwar nicht rein rezeptiv. Gerade die FOSBOS, die ja für die Durchgängigkeit des bayerischen Schulsystems stehe, müsse hier traditionell bürgerliche Bildungshorizonte vermitteln.

Hinzu kämen die auch von der Wirtschaft geforderten Schlüsselqualifikationen. "Verständnis, Reflexion und Interpretation von gesellschaftlichen Werten, Rollen und damit verbundene Verhaltensweisen" können an den Schulen mit dem Theaterunterricht erprobt werden. Dem schlossen sich die Vertreter der Bildungspartner der Stadt und des Landkreises Coburg, Bürgermeisterin Birgit Weber und Landrat Sebastian Straubel, an.

Die Eröffnungsveranstaltung gestaltete die Theatergruppe der Regiomontanus-Schule mit einem Ausschnitt aus Falk Richters "Rausch". Vollständig ist das Stück am 3. Mai, 19 Uhr, im Plattenäcker 30 und am 11. Juli im Rahmen der Schultheatertage in der Reithalle zu sehen. red