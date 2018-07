Forum für Menschen mit Handicap

Das 22. Forum für Menschen mit Behinderung findet am Mittwoch, 11. Juli, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim statt. Als Referent konnte der Rechtsanwalt Andreas Klopfleisch aus Bamberg gewonnen werden, der zum Thema Behindertentestament sprechen wird. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar, eine Gebärdensprachdolmetscherin wird anwesend sein. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09191/320600 oder per Mail an info@oba-forchheim.de gebeten. red