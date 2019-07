Zum inzwischen 24. Mal bietet die Trägergemeinschaft Offene Behindertenarbeit im Landkreis Forchheim ein Forum für Menschen mit Behinderung an. Als Referentin wurde Alexandra Schuberth von der Informations- und Servicestelle für Menschen in Oberfranken (ISSO) gewonnen, die zum Thema "Schwerhörigkeit und ihre Auswirkungen" spricht. Das Forum findet am Mittwoch, 24. Juli, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim statt. Zur besseren Planung des Abends bitten die Organisatoren des Forums um Anmeldung unter der Rufnummer 09191/ 320600 oder per E-Mail unter info@oba-forchheim.de. red