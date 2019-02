Forum für Gewerbe

Die Gemeinde Gundelsheim lädt alle Gewerbetreibenden, Freiberufler und Handwerker am morgigen Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr zum Forum "Gewerbe, Handel und Handwerk 2019" ein. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Physiotherapie- und Wellnesspraxis Lisa Lieb, Westliche Ringstraße 48, in Gundelsheim.

Rainer Keis von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg wird über Zahlen und Fakten zum Wirtschaftsraum Bamberger Land sowie dessen Angebote und Förderungen referieren. Auch Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD) wird kurz sprechen. Für das leibliche Wohl ist beim anschließenden Austausch gesorgt, teilen die Veranstalter weiter mit. red