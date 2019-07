Forum Aktiv lädt zum Austausch ein

In den kommenden Wochen findet eine Reihe von Bürgergesprächen von Forum Aktiv in den Stadtteilen und der Kernstadt statt.

In den regelmäßig stattfindenden Bürgergesprächen, den "Offenen Foren", lädt Forum Aktiv jeden Monat alle Mitbürger zum Austausch mit den Stadträten ein. Hier können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und auch Kritiken mit den Vertretern der Kommunalpolitik erörtern und ihre Wünsche für die Stadtratsarbeit ansprechen. Zu besonders umfangreichen Themen werden dabei auch immer wieder fachkundige Experten oder Politiker aus der Landes- und Bundespolitik mit eingeladen. In dieser Tradition lädt Forum Aktiv in den nächsten Wochen alle Bürger zu einer Reihe von Bürgergesprächen ein. Hierbei soll sowohl ein Rückblick auf die vergangene Stadtratsarbeit gegeben werden, wie auch über eine offene Diskussion die Bedürfnisse der Bürger aufgenommen werden. In einer konstruktiven und ungezwungenen Atmosphäre können dabei wichtige und liegengebliebene Anliegen in den Stadtteilen und der Kernstadt angesprochen werden, kritische Anmerkungen zur aktuellen Stadtratsarbeit geäußert und Verbesserungswünsche diskutiert werden.

Die Termine für die Bürgergespräche sind am:

Dienstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr im Gasthof Adler, Großwenkheim, Grabfeldstraße 4; am Dienstag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr im Hotel Tilman, Münnerstadt, Riemenschneider-Straße 42 sowie am Mittwoch, 24. Juli, ab 19.30 Uhr im Vereinsheim Sängerkranz, Reichenbach, Anton-Seith-Platz.

Alle vorgebrachten Themen und Wünsche werden anschließend durch Forum Aktiv aufgearbeitet und dienen anschließend als Basis zur weiteren Stadtratsarbeit von Forum Aktiv und werden, soweit möglich, in zukünftigen Anträgen in den Stadtrat eingebracht.

Zudem werden die besprochenen Themen und die daraus resultierenden Antragsvorhaben schriftlich und über die Internetauftritte von Forum Aktiv wieder veröffentlicht, so dass auch im Nachgang die Transparenz zu den Ergebnissen der Bürgergespräche gewährleistet ist, heißt es in der Mitteilung von Forum Aktiv. red