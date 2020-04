Zum Straßenbau B 173 in Trieb und Hochstadt ging uns folgende Lesermeinung zu: Sind wir eigentlich endgültig von allen guten Geistern verlassen? Corona höhlt gerade unsere Wirtschaft aus, wir setzen ein Billionen schweres Zuschussprogramm nach dem anderen auf den Weg, es werden Gelder zugesagt, die wir gar nicht haben, und was machen wir? Wir bauen munter an einer unnötigen und nutzlosen Straße weiter, die zu bauen sich irgendwer vor Jahrzehnten in den Kopf gesetzt hat, die sich völlig idiotisch und mit extremem Landschafts- und Naturverbrauch in zerstörerischer Wucht durch das Maintal frisst und die, das lehrt nicht zuletzt auch Corona, zukünftig und erst recht nicht jetzt gebraucht wird. Haben wir nicht alle gerade erst gelernt, nicht alle Landschaft unnötig zuzuasphaltieren, nicht wertvolle Acker- und Naturflächen zu verbrauchen, nicht Lebensräume zu zerstören und so weiter und so fort. Und jetzt? Wir bauen dieses Straßenmonstrum, als ob es kein Morgen geben würde! Als ob wir eben mal wieder gar nichts gelernt hätten.

Jetzt sind die Kiebitze dran, vom Aussterben bedroht, auf der Roten Liste der aussterbenden Tiere ganz oben stehend, die auf der Trieber/Hochstadter Flur von Baggern und Baumaschinen beim Nisten hin und her getrieben werden. Sie werden nie wieder kommen. Geht's noch? Wann wacht Ihr auf?

Ich dachte immer, wir brauchen Geld für vernünftige Verkehrsprojekte. Schienenausbau und Elektrifizierung derselben. Öffentliche Mobilität. Umdenken, Leute, jetzt endlich! Hört auf, Verkehrsprojekte zu bauen, die wir vor 50 Jahren haben wollten. Kann es wirklich wahr sein, dass wir trotz allen Wissenszugewinn weiter Straßen bauen, als ob wir Gelder in den Taschen hätten, die in der Zukunft für nichts anderes als die Fortsetzung der Verkehrsideen von vorgestern gebraucht werden! Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Politiker, wenn nicht nach Corona, wann dann? Stoppt diesen ebenso größenwahnsinnigen wie antiquierten Straßenbau. Frau Zeulner, Herr Baumgärtner, Herr Meißner und alle Stadtoberen in Lichtenfels und Hochstadt: Tut jetzt das einzig Vernünftige, das, wofür wir euch gewählt haben! Schluss mit allen Straßenbauarbeiten um Trieb und Hochstadt. Wir haben schon genug Natur zerstört! Und wir haben für Sinnloses und Verkehrsprojekte, die unter Corona-Gesichtspunkten bereits zur Risikogruppe gehören, kein Geld mehr, "Corona sei Dank".

Hubertus Benecke

Lichtenfels-Trieb