Fortschritt, Ökologie und Nachhaltigkeit

Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Megatrends unserer Zeit, die allzu oft noch isoliert voneinander betrachtet werden, die aber Hand in Hand gehen, die sich gegenseitig beeinflussen und in einem Spannungsfeld zueinander stehen.Wie gelingt es, die Chancen der Digitalisierung für positive ökologische Effekte zu nutzen, ohne dabei die Risiken aus dem Blick zu verlieren? Kann Digitalisierung eine nachhaltige Wirtschaftsweise unterstützen?

Am Freitag, 21. September, findet zu diesen Fragen ein Nachhaltigkeitssymposium ab 10 Uhr im Steigerwald-Zentrum in Handthal statt. Anmeldungen sind bis 17. September per E-Mail an kuehl@mainfranken.org möglich. red