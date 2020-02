Fortpflanzung beim europäischen Grauwolf

In der Vortragsreihe "In der Rhön, für die Rhön" lädt die Bayerische Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön zu einem Abend unter dem Thema "Reproduktionsbiologie beim europäischen Grauwolf" (lateinisch: Canis lupus) ein.

Referent Maximilian Hetzer gibt am Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, im Biosphärenzentrum "Haus der Schwarzen Berge" einen Einblick in die Reproduktion der europäischen Wölfe. Der Eintritt ist frei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim Vortrag werden alle wichtigen Abschnitte von der Ranz- beziehungsweise Paarungszeit bis zum Abwandern der Jungwölfe betrachtet. Wo bringen Wölfe ihre Welpen zur Welt? Wie gestalten sich die ersten Tage der Welpen? Was hat es mit dem Phänomen "Multiple breeding" auf sich?

Fragen wie diese konnten durch intensive Feldforschung in Weißrussland geklärt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reproduktionsforschung ist die Sterblichkeit von Welpen. Anhand von einmaligen Forschungsergebnissen und Bildmaterialen erhalten die Besucher einen Einblick wie der "Jäger" zum "Gejagten" wird - ein Abend voller neuer Erkenntnisse inmitten dieser faszinierenden Tierart, schreibt der Veranstalter. red