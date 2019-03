Fortlaufender Elternstammtisch

Handwerkszeug für Eltern - damit der Familienalltag (noch) besser gelingt, ob mit dem Kleinkind oder dem Schulkind: Kinder erziehen ohne Schimpfen, Schreien, Ausrasten? Ohne sich in endlose Konflikte oder Diskussionen zu verstricken? Und dabei womöglich noch gelassen und entspannt bleiben? Wie soll das gehen? Wer eine Antwort auf diese Fragen sucht, findet sie in diesen Elterngesprächsabenden und bekommt dort Handwerkszeug für den Alltag am Montag, 25. März. Los geht die Veranstaltung im Dialog um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung der Teilnehmer unter der Telefonnummer 09561/2771733 (auch AB möglich) wird gebeten. red