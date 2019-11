Fortbildungstag für Gruppenspiele

Der Kreisjugendring bietet am Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 14.30 Uhr in den Räumen des Forchheimer Jugendhauses eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit "Gruppenspielen der Kinder- und Jugendarbeit" an. Dabei werden unterschiedliche Spielmöglichkeiten vorgestellt und zum Teil um Spiele ergänzt, die gut in der interkulturellen Jugendarbeit umgesetzt werden können. Weitere Informationen zur Fortbildung sowie die schriftliche Anmeldung (bis Montag, 18. November) erfolgen über die Homepage des Kreisjugendring Forchheim, www.kjr-forchheim.de. red