Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Haßberge mit Sitz in Hofheim (Landgerichtsstraße 12) bietet am Mittwoch, 6. März, eine Fortbildung zum Thema Pflanzung im Raum Humprechtshausen an. Ziel dieser Fortbildung ist es, den Teilnehmern die für sie passenden Pflanztechniken zu vermitteln und die dazu passenden Pflanzensorten zu zeigen. Nach einem theoretischen Teil folgt eine Praxisvorführung im Wald. Die Pflanzschulung ist für Waldbesitzer kostenfrei, teilte die Forstbetriebsgemeinschaft weiterhin mit. Sie beginnt um 9 Uhr und endet gegen 14 Uhr (weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 09523/503380, Dienstag und Donnerstag, 8.30 bis 11.30 Uhr, oder per E-Mail an info@fbg-hassberge.de). red