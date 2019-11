Fortbildung zum Thema Pflanzenschutz

Der Bayerische Bauernverband bietet für den Sachkundenachweis Pflanzenschutz Fortbildungen an. Am Freitag, 22. November, findet ein Seminar in Reith im Gasthof Kessler statt. Beginn ist um 14 Uhr, das Ende gegen 18 Uhr. Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen. Die Anmeldeformulare sind in der BBV-Geschäftsstelle in Oberthulba, Tel. 09736/810 30 oder unter bad.kissingen@bayerischerbauernverband.de erhältlich. sek