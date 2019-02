Seine Lebenserfahrung, berufliche Kompetenzen oder den Erfahrungsschatz aus privaten Hobbys weitergeben: Das kann man auch ehrenamtlich. Älteren Menschen, die sich in dieser Weise engagieren wollen, bietet die Seniorenakademie die kostenfreie Fortbildung zum "seniorTrainer - Erfahrungswissen für Initiativen" an. Die Fortbildung findet als sechstägige Seminarreihe in zwei Blöcken statt. Der nächste Kurs ist vom 13. bis 15. März und 8. bis 10. Mai in Scheinfeld im Kloster Schwarzenberg. Die Anmeldung ist noch bis 20. Februar möglich und muss über ein Freiwilligenzentrum oder ein Mehrgenerationenhaus erfolgen. Infos und Anmeldung im Freiwilligenzentrum Carithek, Simone Famulla, Tel. 0951/8604145, simone.famulla@caritas-bamberg.de. red