Fortbildung zum DSA

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV), Sportkreis Kronach, lädt zu einer Fortbildung für Übungsleiter - speziell für eine BLSV-Prüferausbildung für das Deutsche Sportabzeichen - ein. Diese Ausbildung findet am Samstag, 20. Juli, in der Rodachtalhalle Marktrodach, von 9 bis 16 Uhr statt.

Die Ausbildung vermittelt grundlegende Kompetenzen zum Deutschen Sportabzeichen (DSA) in Theorie und Praxis und ist Voraussetzung für den Erwerb eines DSA- Prüferausweises. Der DSA Prüfer ist einerseits Prüfer, andererseits aber auch Organisator der Sportabzeichen-Prüfungen.

Die Inhalte der Fortbildung beziehen sich auf Organisation des DSA (Theorie), Leichtathletik (Theorie und Praxis), Gerätturnen (Theorie und Praxis), Radfahren (Theorie), Schwimmen (Theorie).

Die Veranstaltung leitet Erwin Kühnlein (DSA-Referent Bezirk Oberfranken). Den Lehrgang führt als Referent Harald Kaiser, Übungsleiter beim TVU und Sportabzeichen Kreisreferent sowie Sportabzeichenprüfer des BLSV. Er hat als Multiplikator die Berechtigung, neue Sportabzeichenprüfer auszubilden.

Voraussetzungen zur Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einem BLSV-Verein, die Vollendung des 16. Lebensjahres, Selbststudium des DSA- Ausbildungsmaterials (Prüfungswegweiser, Leistungskatalog, Bild- und Videomaterial) und der DOSB-Sportabzeichen-Internetseite: www.deutsches sportabzeichen.de.

Lizenzverlängerungen sind möglich für: Übungsleiter C Breitensport Erwachsene/Ältere, Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche, Übungsleiter C Allround-Fitness (früher: Trainer C Turnen-Fitness-Gesundheit).