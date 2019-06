Fortbildung zu Airbrush-Tattoos

Von Kindergeburtstagen, Vereinsfesten und Jubiläumsfeiern sind sie schon gar nicht mehr wegzudenken, und wenn sie angeboten werden, sind sie der Renner - sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen: Die Rede ist von Airbrushtattoos. Der Kreisjugendring Forchheim verleiht das benötigte Material seit einigen Jahren an Vereine, Verbände, Schulen oder Kindergärten und bietet selbst auch immer wieder die kurzzeitigen Tattoos bei eigenen Veranstaltungen an. Um das nötige Grundwissen zu erlangen und die recht einfache Technik beherrschen zu lernen, findet am Donnerstag, 13. Juni, von 18 bis 21 Uhr ein Einführungsworkshop statt. Um eine Online-Anmeldung über www.kjr-forchheim.de bis Montag, 3. Juni, wird gebeten. Auch telefonisch unter 09191/7388-0 gibt es nähere Informationen. red