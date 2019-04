Fortbildung: Lesepaten drückten die Schulbank

Seit fast 20 Jahren gehen die Lesepaten von der Lese-Initiative Generationen-Treffs wöchentlich eine Stunde in die Schule, um bei interessierten Schülern nicht nur die Lesekenntnisse zu verbessern, sondern insbesondere auch die Neugier auf ganze Buchinhalte zu wecken. Dazu müssen die Lesepaten die Entwicklung der aktuellen Jugendliteratur mitverfolgen und sich immer wieder darin üben, Sechs- bis Zehnjährige zum Lesen zu motivieren. So drückten zehn Lesepaten kürzlich an einem Nachmittag die Schulbank, um ihr Wissen zu aktualisieren. Auf Empfehlung des Schulamtes Forchheim leitete diese Fortbildung die Lesebeauftragte für Grundschulen, Britta Walter. Aus ihrer Schulpraxis heraus gab sie anhand der neueren Jugendliteratur methodische Empfehlungen für die Abfolge von "reinem Vorlesen bei Erstklässlern" bis hin zu "eigenständigem Schmökern mit Viertklässlern" und gab Tipps dazu, wie man Schüler in der fünften und sechsten Unterrichtsstunde "bei Laune hält", damit das Lesen den Schülern selbst, aber auch den Lesepaten Freude bereitet. Den Schulungsstoff fasste Britta Walter in einem "Leitfaden für Lesepaten" schriftlich zusammen, den sie jedem der Teilnehmer überreichte. red