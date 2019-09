Fortbildung für Wallfahrtsführer

Einen Fortbildungstag für Wallfahrtsführer bietet das Diözesan-Erwachsenenbildungswerk im Erzbistum Bamberg unter dem Motto "Den Schöpfer loben - Schöpfung als Thema auf Wallfahrten" am Samstag, 12. Oktober, an. Die Fortbildung findet von 9.30 bis 17 Uhr im Montanahaus in Bamberg statt. Pfarrer Josef Treutlein und Christian Kainzbauer-Wütig wollen diesen Tag gestalten und Materialien und Impulse zum Thema vorstellen. Anmeldung bis spätestens 30. September beim Diözesan-Erwachsenenbildungswerk im Erzbistum Bamberg, Telefon 0951/5022310, E-Mail: erwachsenenbildung@erzbistum-bamberg.de. Dort gibt es auch weitere Informationen. red