Fortbildung für Übungsleiter in Steinberg

Der Bayerische Landes- Sportverband (BLSV) Bezirk Oberfranken bietet für den Sportkreis Kronach eine Übungsleiter-Fortbildung an. Am Samstag, 20. Juli, von 8.30 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag, 21. Juli, von 8.30 bis 12.30 Uhr dreht sich in dem Lehrgang alles um Stuhlgymnastik. Dieser findet in der Kronachtalhalle in Steinberg statt.

Die Lizenzen

Stuhlgymnastik ist eine allgemeine Fitnessgymnastik für Senioren. Die Teilnahme ermöglicht die Lizenzverlängerungen für: Übungsleiter C Allround-Fitness (früher: Trainer C Turnen Fitness-Gesundheit), Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche, Übungsleiter B Sport in der Prävention, Übungsleiter C Breitensport Erwachsene/Ältere, Übungsleiter B Sport für Ältere.

Anmeldeschluss ist Samstag, 13. Juli. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt im Internet unter www.blsv-qualinet.de. Dazu ist die Eingabe der Veranstaltungsnummer 104FB0319 in das Suchfeld erforderlich.

Die Inhalte

Die Inhalte des Fortbildungskurses werden an den Trainingszustand der Teilnehmer angepasst, körperliche Einschränkungen und sonstige momentane Beschwerden finden Berücksichtigung. Es werden an diesem Wochenende verschiedene Inhalte aus dem Cardiotraining, der funktionellen Gymnastik, der Rückenfitness und dem Mobility-Training erlernt. Die Stundenbilder sind so aufgebaut, dass sie von den Übungsleitern in ihren eigenen Unterricht integriert werden können.

Die Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmevoraussetzung ist die Mitgliedschaft in einem BLSV-Verein. Zur Fortbildung wird die zu verlängernde Übungsleiter-Lizenz im Original benötigt, außerdem Schreibmaterial und Sportbekleidung.

Die Veranstaltungsleitung liegt in Händen von Bezirkslehrreferentin Renate Kupijai. Als Referenten sind Karl Bernet und Marlene Stopfer-Höhn vor Ort. Ansprechpartner ist Geschäftsstellenleiter Martin Tupy unter E-Mail: oberfranken@blsv.de. eh