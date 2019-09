Eine Fortbildungsveranstaltung für Schaf- und Ziegenhalter findet am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr im Gasthof Werner in Muckenreuth statt. Ein Fachtierarzt für kleine Wiederkäuer wird über "Leistungen und Auswirkung der Bestandsbetreuung von Schafen" referieren. Es gibt viele Fragen bei Schaf- und Ziegenhaltern: Wie erhalte ich meinen Bestand gesund? Welche Maßnahmen kann ich treffen, welche Prophylaxemaßnahmen sind sinnvoll? An dem Abend wird es Antworten geben. red