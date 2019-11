Fortbildung für Notfallmediziner

"Der nicht alltägliche Notfall" lautet der Titel der 24. Notfallmedizinischen Tage, zu denen das Universitätsklinikum Erlangen am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, einlädt. Das Fortbildungsangebot für Ärzte sowie Mitarbeiter im Rettungsdienst wird in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen in der Stadt, dem Förderkreis für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie Erlangen, der Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte, den ärztlichen Leitern des Rettungsdienstes Bayern und der Bayerischen Landesärztekammer/Akademie für ärztliche Fortbildung angeboten. red