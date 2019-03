Vom 15. bis 17. März spielen Organisten stationsweise in verschiedenen Kirchen im Dekanat. Das Evangelische Bildungswerk im Dekanat Coburg lädt Kirchenführer, Musik- und Orgelinteressierte ein, die Vielfalt der Orgeln in der Region kennenzulernen. Im Rahmen dieses Musikereignisses findet am Samstag, 16. März, von 9.30 bis 12 Uhr im Gemeindehaus Bad Rodach eine Fortbildung für Kirchenführer und Interessierte statt. Referent ist der Kirchenmusiker Matthias Erler aus Sonneberg. Die Teilnahme an der Fortbildung kostet inklusive Getränken und Mittagessen 30 Euro. Für die Fortbildung kann man sich nur noch heute anmelden beim Evangelischen Bildungswerk (E-Mail: ebw.coburg@elkb.de; Telefon: 09561/75984). red