Fortbildung für Forstwirte

Die Bayerische Technikerschule für Waldwirtschaft in Lohr am Main bietet von September 2020 bis Juli 2022 wieder eine zweijährige Weiterqualifikation zum "Staatlich geprüften Forsttechniker" an.

Voraussetzung für die Zulassung zur Ausbildung ist die bestandene Forstwirtprüfung sowie eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens einem Jahr. Aufnahmeanträge für das am 8. September 2020 beginnende Studium sind bis zum

1. April an die Bayerische Technikerschule für Waldwirtschaft, Am Forsthof 2, 97816 Lohr am Main bzw. poststelle@fstsw.bayern.de zu richten.

Für die Bewerbung ist das Einreichen der Unterlagen in digitaler Form ausreichend. Für die endgültige Zulassung sind die Originale oder amtlich beglaubigte Kopien vorzulegen. Später eingehende Anträge können nur noch im Rahmen freier Plätze Berücksichtigung finden. Übersteigt die Bewerberzahl die Höchstzulassungszahl findet ein Auswahlverfahren statt. Der Abschluss des Vollzeitstudiums befähigt zum Leiten eines Forstreviers. Mit dem Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung erlangen die Absolventen eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung. Info: www.forsttechnikerschule.de. red