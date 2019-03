Fortbildung für Erzieher und Pädagogen

In nächster Nähe zu Wald und Wiesen öffnet sich in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein freier Raum für gestalterisches "Bei-Sich-Sein", in den Werkstätten sprießen die Ideen und Kreativität blüht auf - das bietet die KLVHS für Erzieher und Grundschulpädagogen (mit ihren Kindern) am 15. und 16. April an. Hier werden gestalterische Anregungen für die Gruppe und individuelle Begleitung für den einzelnen Werkprozess vermittelt. Material wird bereitgestellt. Die Techniken reichen von Zeichnung, Druck, Collage, Malerei bis Schnitzen am grünen Holz, Flechten und textilen Zutaten. Die Teilnehmer sollen ihr kreatives Potenzial entdecken und traditionelle und vielleicht vergessene kreative Techniken lernen. Sie können diese in der Praxis weitergeben. Anmeldung bis Montag, 1. April, bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, oder E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red