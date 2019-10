Fortbildung für Ehrenamtliche

Das Freiwilligenzentrum CariThek bietet in seiner Veranstaltungsreihe "Vereinsforum" ehrenamtlich Engagierten die Möglichkeit, sich kostenlos fortzubilden. In einem Vortrag am 6. November wendet sich Referent Kurt Krämer insbesondere an Vorstände und Schatzmeister. Die Veranstaltung findet von 18 bis 21 Uhr im Gemeinschaftshaus in Neudorf 34 statt. Eine Anmeldung ist bis 3. November beim Freiwilligenzentrum CariThek (Telefon 0951/8604146 oder unter carithek@caritas-bamberg.de erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. red