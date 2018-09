Fortbildung der Schulbusfahrer sorgt für mehr Sicherheit der Kinder

Über 40 Schulbusfahrer aus dem gesamten Landkreis Lichtenfels kamen zu einer Aufklärungsversammlung zusammen, um sich über gesetzliche Vorschriften informieren zu lassen.

Das Landratsamt, das durch Teresa Weiser von der Straßenverkehrsbehörde und Jennifer Horn, Sachbearbeiterin für Schülerbeförderung, vertreten war, hatte zu dieser gesetzlich vorgeschriebenen Belehrung der Schulbusfahrer zum Schulbeginn eingeladen. Es bestehe aber auf diesem Gebiet eine enge Zusammenarbeit des Landratsamtes und der Kommunen mit der Kreisverkehrswacht, der Polizei, für die Michael Lang als Referent und der Leiter der Polizeiwache Altenkunstadt, Peter Schardt, vor Ort waren, sowie mit den Schulen, die der Fachberater für Verkehrs- und Sicherheitserziehung am staatlichen Schulamt, Karl-Heinz Jäger, repräsentierte. Alfons Hrubesch, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, war Moderator des Abends.

Michael Lang, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Lichtenfels, der zehn Jahre bei der Verkehrspolizei Coburg für die Kontrolle des Schwerlastverkehrs und Busverkehrs zuständig war, befasste sich vor allem mit der sicheren Beförderung der Schüler. Auch in Lichtenfels sei ein Teil seiner Tätigkeit die Schulbuskontrolle.

Nicht auf Lorbeeren ausruhen

Selbst langjährige Fahrer müssten sich ständig fortbilden. Wenn man sich zu sicher fühle, wenn man zu sehr der Routine verfalle, könnten sich leicht Fehler einschleichen, betonte Lang.

Busfahrer sollten in regelmäßigen Abständen das Sicherheitszubehör im Bus wie Verbandskasten, Feuerlöscher und Nothammer auf Funktionsfähigkeit und Vollzähligkeit kontrollieren und den technischen Zustand des Fahrzeugs vor Fahrtantritt überprüfen.

Bei letzterem gebe es bei Kontrollen aber kaum Probleme, im Gegensatz zu vielen Lkw, die sich bei Kontrollen oft als "rollende Zeitbomben" erweisen würden.

Er bat die Busfahrer auch, dass sie beim Anfahren ihres Busses an die Haltestelle das Warnblinklicht rechtzeitig einschalten, denn dann bestehe für die nachfolgenden Fahrzeuge Überholverbot. Ein an der Haltestelle mit eingeschaltetem Blinklicht stehender Linienbus dürfe nur mit Schrittgeschwindigkeit überholt werden und nur in einem solchen Abstand, dass eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen sei.

Schrittgeschwindigkeit gelte aber auch für die Gegenrichtung. Diese Vorschriften würden von vielen Autofahrern nicht beachtet, stellte der Experte von der Polizei fest.

Oft würden Beschwerden von Eltern über die Busfahrer an die Polizei herangetragen, die sich als grundlos erweisen. So würden die Eltern des Öfteren von einem überfüllten Bus sprechen, weil sie davon ausgingen, dass ihrem Kind ein Sitzplatz zustehe, das sei aber nicht der Fall. Der Polizeibeamte nannte auch einen Extremfall, bei dem sich eine Mutter über den Busfahrer beschwerte, weil der im Winter erst auf den Streudienst gewartet hatte, bevor er eine Gefällstrecke hinabfuhr und dadurch ihr Kind zehn Minuten zu spät zur Schule kam.

Vorbildlich verhalten

Dabei habe sich dieser Busfahrer vorbildlich verhalten, da er nach der Straßenverkehrsordnung seine Geschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen anzupassen habe, insbesondere dann, wenn er Kinder chauffiere.

Da sich unter den Busfahrern auch einige befanden, die zusätzlich im Gelegenheitsverkehr außerhalb der Schulbusfahrten als Fahrer tätig seien, warnte er vor bestimmten Verstößen mit gravierenden Folgen. Um auf langen Fahrten einen zweiten Fahrer einzusparen, benutzten manche Fahrer neben der eigenen zusätzlich eine fremde Fahrerkarte.

Bei einem Unfall mit Verletzten oder gar Toten, müsste der Fahrer dann mit ernsten Konsequenzen rechnen.

Abschließend bemerkte der Referent, dass die Sicherheit der Fahrgäste, also der Schüler, oberste Priorität haben müsse.

Alfons Hrubesch bedankte sic Damit das Motto "Sicher zur Schule, sicher nach Hause" auch auf Dauer verwirklicht werden könne, müssten im Hinblick auf die Verkehrssicherheit alle Bereiche fest zusammenwirken, angefangen von der Sensibilisierung der Kinder im Kindergarten und der Verkehrserziehung in den Schulen unter Einbeziehung der Eltern.

Das setze sich fort über die Mitwirkung der Kreisverkehrswacht, Verkehrskadetten, der Schulweghelfer, der Polizei und der Kommunen bis hin zu den Schulbusfahrern. Dass das im Landkreis Lichtenfels sehr gut funktioniere, zeige die Tatsache, dass sich seit vielen Jahren kein Schulwegunfall im abgesicherten Bereich ereignet habe, unterstrich Hrubesch.