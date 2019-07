Der Imkerverein Rödental hält am Donnerstag, 4. Juli, am Lehrbienenstand Thierach einen Fortbildungsabend mit dem Thema "Sommerpflege und Kunstschwarmbildung" ab. Bei Regen oder schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Gasthaus Rosenbauer verlegt. Als Referentin konnte die Bienenfachberaterin für Bienenzucht in Oberfranken Barbara Bartsch gewonnen werden. Beginn ist um 19 Uhr. Gäste sind jederzeit willkommen. red