Der Imkerverein führt am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr am Lehrbienenstand Thierach einen Fortbildungsabend über Honigernte und Pflege der Jungvölker durch. Bei Regen oder schlechtem Wetter treffen sich die Teilnehmer der Veranstaltung im Gasthaus Rosenbauer in Rothenhof. Als Referentin konnte die Bienenfachberaterin für Bienenzucht in Oberfranken, Barbara Bartsch, gewonnen werden. red