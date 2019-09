Forstwirtschaft beim Wandern kennenlernen

Zusammen mit den Forstämtern und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat die Tourist-Information Oberes Rodachtal geführte Wanderungen ausgearbeitet, bei denen die Teilnehmer mehr erfahren als bei einer "normalen" Wanderung. Treffpunkt für die forstwirtschaftliche Tour "Langenau und Hohe Wart" am kommenden Samstag, 28. September, um 14 Uhr, ist am Parkplatz an der Hubertushöhe (Steinwiesen). Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Um Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Telefon 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. red