Forstweg gesperrt

Wie das Rathaus in Maßbach mitteilt, wird der Forstweg ab der Einmündung in die Staatsstraße 2281 (Gemeindeverbindungsstraße Maßbach-Rothhausen) bis zum Ahornweg im Wochenendhaus-Gebiet Schalksberg in Maßbach von Mittwoch, 20., bis Montag, 25. November, für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Grund seien Sanierungsarbeiten. Die Umleitung erfolge über die Schalksbergstraße in Maßbach und sei entsprechend beschildert. red