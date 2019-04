Forstrevierleiterin berichtet in Muggendorf

Der Bericht der Forstrevierleiterin zur Bewirtschaftung des Gemeindewaldes und ein Bauantrag über die Errichtung einer Rundbogenhalle in Engelhardsberg sind Punkte auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung des Marktes Wiesenttal am Dienstag, 9. April, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf. Die Sitzung ist öffentlich.