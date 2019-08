Der Rhönklub-Zweigverein Oberbach unternimmt am Sonntag, 4. August, eine forstkundliche Wanderung. Es findet eine Planwagenfahrt mit Traktor statt. Förster Peter Hauck macht das Thema Waldumbau am Feuerberg zum Inhalt der Führung. Die Mitglieder treffen sich um 13 Uhr in der Ortsmitte an der VR-Bank. sek