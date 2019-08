Forstgeschichte am Walderlebniszentrum

Interessierte dürfen am Donnerstag, 19. September, mit dem Forstarbeiter in den Tennenloher Forst gehen und in die Forstgeschichte dieses einmaligen Sandökosystems eintauchen. Neben Wissenswertem über den Lebensraum Wald früher und heute gibt es die Möglichkeit, sich der eigenen Naturverbundenheit zu widmen. Die Führung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 11 Uhr. Abfahrt ist um 8.15 Uhr am "Generationen.Zentrum" in der Erlanger Straße 16 in Herzogenaurach. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Freitag, 6. September, im "Generationen.Zentrum" unter der Rufnummer 09132/734-170 möglich. red