Forstabfall darf nicht auf den Kompost

Forstwirtschaftliche Abfälle dürfen nicht auf die Kompostierungsanlagen des Landkreises Kulmbach gebracht werden. Darauf hat Detlef Zenk, Abfallberater am Landratsamt Kulmbach, hingewiesen.

Der Landkreis Kulmbach betreibt derzeit 14 Anlagen für kompostierbare Gartenabfälle aus Haushalten.

Derzeit fallen durch den massiven Borkenkäferbefall in den heimischen Wäldern große Mengen an forstwirtschaftlichen Abfällen, vor allem Äste aus Baumfällungen, an. Das Landratsamt Kulmbach weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Abfälle - ebenso wie auch sonstige natürliche land- und forstwirtschaftliche Materialen wie Stroh - auf den Grüngut-Kompostierungsanlagen nicht angeliefert werden dürfen.

Die umweltgerechte Entsorgung unterliegt demnach den Vorgaben des Waldgesetzes für Bayern, der Verordnung über die Verhütung von Bränden und der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb zugelassener Beseitigungsanlagen.

Die gesetzlichen Vorgaben und Tipps im Umgang mit vom Borkenkäfer befallenem Holz sind in einem Merkblatt zusammengefasst. Dieses findet man online auf der Seite der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unter www.lwf.bayern.de. red