Forscher spricht über den Klimawandel

Am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr spricht der Klimaforscher Thomas Foken im Saal der Brauerei "Drei Kronen" in Scheßlitz über den Klimawandel und seine Folgen für Oberfranken: "Hitze, Dürre, Hagel - was kommt noch auf uns zu?" Auch in Oberfranken sind die Folgen der raschen Erderwärmung inzwischen besorgniserregend. Foken zeigt den Stand und was auf die Region zukommt. Landratskandidat Bernd Fricke (Die Grünen) legt im Anschluss dar, dass auch auf regionaler Ebene Handeln möglich und erforderlich ist und was die kommunale Politik dafür tun kann. red