Forscher nehmen Kirchen unter die Lupe

Die Reihe "Hands on - Bambergs Forschung live" bietet am zweiten Adventswochenende die Gelegenheit, gleich zwei Kirchengebäude aus denkmal- und bauwissenschaftlicher Sicht kennenzulernen: Am Freitag, 6. Dezember, gibt das Team der Bamberger Bauforschung und der Passauer Informatik Einblicke in das gemeinsame Projekt "Die Nürnberger Großkirchen".

Im Workshop "Geschichte im Mauerwerk" rekonstruieren Teilnehmer anhand der Fassade der Nürnberger St.-Lorenz-Kirche Bauabfolge und -geschichte des Gebäudes. Treffpunkt ist um 12.50 Uhr in der Eingangshalle des Bamberger Hauptbahnhofs oder um 14.10 Uhr am Westportal der St.-Lorenz-Kirche in Nürnberg.

Am Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr werden in der ehemaligen Bamberger Dominikanerkirche und heutigen Aula der Universität, Dominikanerstraße 2a, praktische Einblicke in aktuelle Methoden und Forschungsfragen der Denkmalwissenschaften gegeben. Während der Vorstellung erleben Besucher live, wie mit moderner Scannertechnologie der Innenraum der Kirche digital erfasst wird. Auf diese Weise werden Daten gewonnen, die etwa den aktuellen Zustand sowie den Grund- und Aufriss des Gebäudes dokumentieren. Die Forscher zeigen zudem, wie hochauflösende Mikroskope helfen, die Wandmalereien der Kirche genauer zu untersuchen. Interessierte erfahren dadurch zum Beispiel, was die Abfolge der Farb- und Putzschichten über unterschiedliche Raumgestaltungen im Laufe der Zeit verrät. Eine Anmeldung zu den beiden Veranstaltungen ist nicht erforderlich, teilt die Universität mit.

Die Reihe "Hands on - Bambergs Forschung live" lädt von Oktober bis Februar zu öffentlichen Workshops, Kooperationen mit Schulen, Ausstellungen, einem Filmfestival, Lesungen und Vorträgen in die Universität Bamberg ein. Das Programm bietet praktische Einblicke in die Forschung verschiedenster kleiner Disziplinen. red