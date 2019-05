Formel 1 und Fußball

Die älteste Einwohnerin des Marktes Marktleugast, Ursula Schütze, feierte in Mannsflur ihren 101. Geburtstag und durfte viele Glückwünsche entgegennehmen.

Bürgermeister Franz Uome, der auch ihr Nachbar ist, gratulierte seitens der Gemeinde zum Ehrentag und wünschte der rüstigen Jubilarin einen weiterhin schönen Lebensabend.

Für den Landkreis Kulmbach gratulierte stellvertretende Landrätin Christina Flauder.

Obwohl sie am Morgen und am Abend vom Pflegedienst "Daheimsein" aus Untersteinach besucht wird, versorgt sich die Jubilarin noch weitgehend selbst. Sie wäscht und bügelt, interessiert sich noch für die Formel 1 sowie die Fußball-Bundesliga und unternimmt mit ihrem Rollator noch kurze Spaziergänge ums Haus.

Die Jubilarin zeigte sich zufrieden mit ihrem Leben. Ursula Schütze wohnt nun seit 56 Jahren sehr idyllisch in Mannsflur, fühlt sich in der guten Frankenwaldluft sehr wohl. Geboren ist sie in Dresden, aufgewachsen in Thüringen. Gemeinsam führte sie mit ihrem Ehemann ein Hobel- und Sägewerk. 1949 wurde das Ehepaar enteignet und kam über Berlin ins Bundesgebiet. "Es war eine abenteuerliche Flucht, bei der wir zwei nur das Wichtigste in einer Aktentasche mitnehmen konnten", berichtete die Seniorin.

Sie wurden von Bekannten in Kulmbach gut aufgenommen. In Döllnitz konnte das Ehepaar Schütze dann ein kleines Sägewerk pachten und betrieb auch einen Holzhandel. Durch Fleiß und Arbeit gelang es zudem, in Krumme Fohre eine kleine Fabrik für Polstermöbel aufzubauen. 1963 folgte der Hauskauf in Mannsflur. Klaus-Peter Wulf