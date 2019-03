"Forever Queen" in Adelsdorf

Das Publikum kann erleben,wie ein Stück Musikgeschichte wieder lebendig wird am 31. März in der Aischgrundhalle in Adelsdorf. "Queen" - wahrscheinlich die erfolgreichste Rockband der 70er und 80er - ist schon lange zur Legende geworden und feiert mit "Forever Queen" mit "Queenmania" eine grandiose Wiederauferstehung. "Forever Queen" ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt der Band - temperamentvoll, originalgetreu und live, einzigartig inszeniert in einer aufwändig produzierten Multimedia- und Lightshow. Tickets sind erhältlich an der Abendkasse. Foto: PR