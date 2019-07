"Forever Queen" im Max-Littmann-Saal

"Forever Queen", performed von "Queen-Mania", gastiert am 23. Januar 2020 im Max-Littmann-Saal im Bad Kissinger Regentenbau. Die Rockband Queen ist schon lange zur Legende geworden und feiert mit "Forever Queen" allabendlich eine Wiederauferstehung. "Queen-Mania" bringt den monumentalen Queen-Sound zurück auf die Bühne. Die Show ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt "seiner" Band temperamentvoll, originalgetreu und live mit Multimedia- Technologie. Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information Arkadenbau Bad Kissingen, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter, Tel.: 0365/548 18 30, Internet: www.foreverqueen.de. Foto: Stefan Meyer