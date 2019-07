Bad Staffelstein 16.07.2019

Forellenessen der Kolpingsfamilie

Für das Forellenessen der Kolpingsfamilie am Freitag, 26. Juli, in der "Ellner-Mühle" sollten Vorbestellungen für Forelle in der Folie bis spätestens Mittwoch, 24. Juli, unter Telefon 09573/5254 (Snie...