Forellen aus Teich gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen Unbekannte aus mehreren Fischteichen im Gruber Gemeindeteil Zeickhorn mindestens 30 Forellen. Der Beuteschaden wird mit 100 Euro beziffert. Die Coburger Polizeiinspektion sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich dieser Gewässer verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder bereits im Vorfeld etwas beobachtet haben, das im nachhinein mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden könnte, und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 09561/645209 bei der Coburger Polizeiinspektion zu melden. Ermittelt wird wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch. pol