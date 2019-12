Fordfahrer prallt frontal gegen Schutzplanke

In der Auffahrt zur Autobahn 73 Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg verriss am Donnerstagabend der 71-jährige Fahrer eines Ford das Lenkrad seines Autos und prallte fast frontal in die Außenschutzplanke. Dabei entstand an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Alkoholeinwirkung beim Unfallverursacher fest. Der Atemalkoholtest ergab 0,70 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Der 71-Jährige wird zudem wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 3000 Euro. pol