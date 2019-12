Fordernde, aber auch beglückende Jahrzehnte in der veränderlichen Schullandschaft

"Der Beruf des Lehrers schenkt und bestärkt auch reichlich. Lassen Sie uns in einem Moment wie jetzt all die Stolpersteine, die uns der Alltag in den Weg legt, vergessen. Schauen Sie also mit berechtigtem Stolz und dem wärmenden Gefühl der Zufriedenheit auf Ihr bisheriges berufliches Leben, in das Sie Ihre Kraft investiert haben. Diese Investitionen amortisieren sich." Dies betonte Schulamtsdirektorin Claudia Schmidt bei der Auszeichnung von Lehrern zu ihrem 25. und 40. Dienstjubiläum.

Ständige Veränderungen in der bildungs- und schulpolitischen Landschaft wie der zukünftig große Mangel an Grund- und Mittelschullehrern oder die digitale Bildungsoffensive führten dazu, Lehrer zu verunsichern, meinte Schmidt. In einer Arbeitswelt, die von Beschleunigung bestimmt und hektischem Wandel getrieben sei, sehne man sich gerade in der vorweihnachtlichen Zeit nach Augenblicken der Ruhe. Tag für Tag heiße es sonst, Unterricht vorzubereiten, Erzieher, Berater, Vermittler, Schlichter, Therapeut oder nachahmenswertes Vorbild zu sein und Nerven wie Drahtseile zu haben. Auf der anderen Seite könne man an jedem Arbeitstag die Freude der Schüler erleben und ihre Entwicklung verfolgen.

Für das 40. Dienstjubiläum zeichnete sie aus: Michael Singer (Grundschule/GS Haßfurt), Ingeborg Schäder (Mittelschule/MS Eltmann), Monika Mantel (GS Hofheim), Annette Hefter (GS Haßfurt), Gabriele Schöttner (GS Eltmann), Elke Barth (MS Eltmann), Katharina Janek (GS Hofheim), Jutta Helbig (GS Ebern), Sabine Grüner-Heigel (GS Maroldsweisach).

15 Lehrer feierten ihr 25. Dienstjubiläum: Jutta Rupprecht (MS Ebern), Philipp Arnold (MS Ebern), Elena Popp (MS Haßfurt), Renate Bätz (GS Zeil-Sand), Susanne Glöckner (MS Haßfurt), Barbara Thurn (GS Ebelsbach), Bianka Schorr (MS Eltmann), Birgitta Werner (GS Kirchlauter), Robert Neuner (MS Eltmann), Jürgen Schimmer (MS Eltmann), Gudrun Schnitzer (GS Ebern), Bettina Pfeuffer (GS Theres), Claudia Wolfrum (GS Theres), Martina Schleier (GS Königsberg) und Sabine Krieg (MS Eltmann).

Stellvertretender Landrat Oskar Ebert betonte, dass 25 Jahre oder gar 40 Jahre im Schuldienst aller Ehren wert seien. Personalratsvorsitzender Matthias Weinberger erinnerte an die Eintrittsjahre der Lehrer in den Dienst und wünschte Glück, Schaffenskraft und Gesundheit. gg