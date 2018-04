Ford wird angefahren

Zeugen sucht die Polizei in Haßfurt, um eine Unfallflucht klären zu können. Am Dienstag von 16.30 bis 17 Uhr hatte eine 56-jährige Frau ihren Ford Focus auf dem Obi-Parkplatz in Haßfurt abgestellt. Als sie vom Einkaufen zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am rechten Heck ihres Wagens. Der Schadensverursacher war geflüchtet, ohne sich um den Schaden am Ford in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern.