Ford und Nissan streifen sich

Im Begegnungsverkehr streiften sich zwei Autos am Dienstagvormittag in Hofheim. Eine 63-Jährige war mit ihrem Ford aus der Kirchgasse in die Ringstraße eingebogen. Dabei übersah sie den Nissan einer 68-Jährigen. Beide Fahrzeuge berührten sich. Die Ford-Fahrerin setzte ihre Tour trotz des Unfalls fort. Die Polizei traf sie an der Wohnanschrift an. Am Ford wurde die Front beschädigt und am Nissan die Felge hinten rechts verkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. red