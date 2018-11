Ford Transit braucht neuen Außenspiegel

Beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten Ford Transit. Ohne sich um den angerichteten Schaden von circa 300 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. In der Nähe der Unfallstelle wurden Spiegelteile sichergestellt, die einem VW T5 zugeordnet werden können. Zeugen der Unfallflucht, die sich am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ereignete, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 zu melden.